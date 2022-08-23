Что скрывает победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши

Родился будущий экстрасенс 22 августа, в каком году — неизвестно. Как отмечал он сам, «цифры и имена ни к чему». Также Свами Даши не распространяется о своих близких, чтобы гарантировать их безопасность. Всё, что ясно о личной жизни медиума: он женат вторым браком и имеет четверых детей.

Фото: 1Рег_2x2.s 1Рег_2x2.s

Журналисты выяснили, что в юности Свами Даши увлекался лёгкой атлетикой. Однако потом что-то пошло не так, и экстрасенс ушёл в беспробудное пьянство.

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"Моя жизнь на тот момент представляла из себя сказочное «разбитое корыто». Я потерял всё. Я потерял друзей. Я потерял свою семью. Я потерял себя".

Сначала с зависимостью он пытался справиться с помощью голодания. За это время мистик потерял родителей, что стало для него большим ударом. После этого он страдал булимией, сам попал в ДТП.

По воспоминаниям предсказателя, в 90-е он уехал в Индию, практически ни с кем не виделся, поэтому переосмыслил свою жизнь, начал медитировать с последователями Ошо. Там медиума посвятили в санньясины.

Свами Даши создал собственную практику. Она объединяла в себе работу с энергиями, йогу, массаж, пульсации Ошо. Экстрасенс основал школу «Дух — душа — тело» и помогал другим идти к просветлению.

Затем мастер решил попробовать себя на «Битве экстрасенсов». Свами с лёгкостью проходил все испытания, чем убеждал многих на проекте в своих сверхспособностях. Зрители предполагали, что на шоу у экстрасенса возник конфликт с Мэрилин Керро, но Даши опроверг чужие наговоры.

"Соратники, почитал я ваши комментарии и чутка обалдел, вы почему так гоните-то?" — возмущался медиум.

Свами Даши взял первое место на проекте, за него проголосовали более 700 тысяч зрителей. Потом медиум вернулся к частной практике: ездил по городам с семинарами и мастер-классами.

В один из переездов у мистика произошёл конфликт с певицей Афиной. Исполнительница в самолёте уступила своё место семье с грудным ребёнком, а сама ушла в хвост самолёта, где находился экстрасенс. Он велел певице уйти, потому что сам собрался спать. Словесную перепалку смогла остановить только стюардесса. Артистка сняла ссору на видео, на котором её подписчики узнали Свами Даши.

Через несколько месяцев после описанного инцидента Свами Даши задержала полиция за рулём угнанного автомобиля. Однако представитель мистика утверждала, что это ложь.

Позже произошёл ещё один инцидент на шоу «Школа экстрасенсов». У Свами Даши сложились напряжённые отношения с Константином Гецати. Оба участника на проекте оказались в роли наставников.

"В их споры никто из съёмочной группы старается не вмешиваться, тем более, что они исключительно эзотерические. Споры рьяные, но словесные. До драки, конечно, не доходило", — цитирует Сергея Сафронова StarHit