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4 часа назад

Оперная певица Аида Гарифуллина стала пятым членом жюри "Аватар-шоу" на НТВ

Газета.Ru

Оперная дива Аида Гарифуллина станет пятым членом жюри в «Аватар-шоу» на телеканале НТВ. Об этом она сообщила в комментарии для РИА «Новости».

Раскрыто имя пятого члена жюри «Аватар-шоу» на НТВ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пока я знаю не больше, чем вы, съемки только начались. Точно могу сказать, что такого еще не было в России, поэтому мне и интересно было включиться в проект»,

— поделилась певица.

В июле стало известно, что судьями нового проекта станут Марк Тишман, Сергей Лазарев, Ида Галич и Тимур Батрудинов. Имя пятого члена жюри не раскрывалось.

«Аватар» является аналогом «Маски». Премьеру нового шоу на НТВ объявил в мае. В каждом выпуске программы будет 8 участников, которые будут скрываться под аватарами любимых персонажей — героев сказок или фантастических пришельцев из других галактик.

ТВ,Маска,Аватар,Ида Галич,Аида Гарифуллина,Тимур Батрудинов,Марк Тишман,Сергей Лазарев,
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