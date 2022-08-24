Раскрыто имя пятого члена жюри «Аватар-шоу» на НТВ

Оперная дива Аида Гарифуллина станет пятым членом жюри в «Аватар-шоу» на телеканале НТВ. Об этом она сообщила в комментарии для РИА «Новости».
«Пока я знаю не больше, чем вы, съемки только начались. Точно могу сказать, что такого еще не было в России, поэтому мне и интересно было включиться в проект»,
— поделилась певица.
В июле стало известно, что судьями нового проекта станут Марк Тишман, Сергей Лазарев, Ида Галич и Тимур Батрудинов. Имя пятого члена жюри не раскрывалось.
«Аватар» является аналогом «Маски». Премьеру нового шоу на НТВ объявил в мае. В каждом выпуске программы будет 8 участников, которые будут скрываться под аватарами любимых персонажей — героев сказок или фантастических пришельцев из других галактик.