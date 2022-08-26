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38 минут назад

Звезда «Уральских пельменей» рассказал о несбывшейся мечте

Lenta.ru

Участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников заявил, что всегда мечтал работать в Госавтоинспекции (ГАИ). О том, почему его мечта не сбылась, артист рассказал в ролике, опубликованном на платформе «Яндекс.Дзен».

Звезда «Уральских пельменей» рассказал о несбывшейся мечте
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

«Всегда мечтал стать гаишником. Вот не поверите, всегда хотел стать гаишником. (...) Я хотел связать свою жизнь с автомобилями и тракторами»,

— признался Мясников. По словам артиста, для того, чтобы исполнить мечту, он поступил на инженерно-механический факультет, где была группа ГАИ.

Однако, как уточнил Мясников, попасть в эту группу он не смог из-за проблем со здоровьем.

«[У меня] что-то со зрением. Пошел там, почитал буковки, две не попал, меня не взяли в эту группу»,

— вспомнил звезда «Уральских пельменей».

Артист добавил, что сегодня его основная специальность — инженер лесной промышленности.

«Я всегда могу пойти работать в лес, рубить деревья, изготовлять доски. (...) А этот юмор — это так, ненадолго»,

— пошутил он.

ТВ,Вячеслав Мясников,ГИБДД,
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