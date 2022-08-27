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2 часа назад

Юлия Барановская не пострадала при обстреле гостиницы в Донецке

ТАСС

Гостиница Park Inn в Донецке, в которой остановилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел. Сама телеведущая не пострадала, сообщил в субботу ТАСС ее директор Петро Шекшеев.

Барановская не пострадала при обстреле гостиницы в Донецке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сегодня ночью около пяти утра раздались несколько взрывов. Гостиница, где спала Юля [Барановская], Park Inn - это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел. Всех спустили в убежище в подвал, они там просидели около часа, если быть точным, 45 минут. <…> С Юлей все в порядке", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что Барановская в Донецке работала над своим проектом "Женщины Донбасса". Это 30 историй о 30 женщинах, чья жизнь изменилась за последние 8,5 лет.

"В 10-20 м от отеля и воронки, и покореженные машины, и горящее дерево, и оборванные линии электропередачи. Она к этому достаточно привычная, она уже четыре месяца там. И на передовой была", - рассказал Шекшеев.

ТВ,Петро Шекшеев,Юлия Барановская,
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