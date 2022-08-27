Барановская не пострадала при обстреле гостиницы в Донецке

Гостиница Park Inn в Донецке, в которой остановилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел. Сама телеведущая не пострадала, сообщил в субботу ТАСС ее директор Петро Шекшеев.
"Сегодня ночью около пяти утра раздались несколько взрывов. Гостиница, где спала Юля [Барановская], Park Inn - это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел. Всех спустили в убежище в подвал, они там просидели около часа, если быть точным, 45 минут. <…> С Юлей все в порядке", - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что Барановская в Донецке работала над своим проектом "Женщины Донбасса". Это 30 историй о 30 женщинах, чья жизнь изменилась за последние 8,5 лет.
"В 10-20 м от отеля и воронки, и покореженные машины, и горящее дерево, и оборванные линии электропередачи. Она к этому достаточно привычная, она уже четыре месяца там. И на передовой была", - рассказал Шекшеев.