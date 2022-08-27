Участница программы «О самом главном» рассказала о съемках шоу

Участница программы доктора Александра Мясникова Зинаида Шуклина рассказала о съемках проекта. По словам актрисы массовки, она довольна передачей, ведь известный врач ведет себя очень приветливо.
«Очень нравится эта передача, всегда ее смотрю. На съемки хожу довольно часто — всегда, когда есть такая возможность. Доктор Мясников приятный человек не только на экране, но и в жизни. Он отвечает на все вопросы гостей студии», — рассказала Шуклина порталу BLITZ+.
Она призналась, что до сих пор не имеет совместного фото с доктором, потому что на площадке запрещают фотографироваться с ведущим. При этом в студии настолько интересно, что актриса не успевает почувствовать усталость.