Участница программы «О самом главном» рассказала о съемках шоу

«Очень нравится эта передача, всегда ее смотрю. На съемки хожу довольно часто — всегда, когда есть такая возможность. Доктор Мясников приятный человек не только на экране, но и в жизни. Он отвечает на все вопросы гостей студии», — рассказала Шуклина порталу BLITZ+.