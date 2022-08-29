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51 минуту назад

Режиссер популярного шоу на Первом канале назвала причину его закрытия

Lenta.ru

Популярное юмористическое шоу «Розыгрыш», выходившее на Первом канале, прекратило существование из-за больших затрат на его создание. Об этом в интервью журналистке Лауре Джугелии заявила режиссер программы Лина Арифулина. Видео их беседы доступно на YouTube.

Режиссер шоу "Розыгрыш" назвала причину его закрытия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Он ("Розыгрыш" — прим. "Ленты.ру") финансово очень дорогой. Потому что много камер, много наблюдения», — назвала Арифулина причину закрытия проекта.

Она также добавила, что работать над передачей было интересно с точки зрения технологий.

Шоу «Розыгрыш» выходило с 2003 по 2012 год. Создатели программы по заранее заготовленному плану разыгрывали звезд шоу-бизнеса. Ее ведущие Валдис Пельш и Татьяна Арно также принимали участие в пранках над знаменитостями.

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