Режиссер шоу "Розыгрыш" назвала причину его закрытия

Популярное юмористическое шоу «Розыгрыш», выходившее на Первом канале, прекратило существование из-за больших затрат на его создание. Об этом в интервью журналистке Лауре Джугелии заявила режиссер программы Лина Арифулина. Видео их беседы доступно на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Он ("Розыгрыш" — прим. "Ленты.ру") финансово очень дорогой. Потому что много камер, много наблюдения», — назвала Арифулина причину закрытия проекта.

Она также добавила, что работать над передачей было интересно с точки зрения технологий.