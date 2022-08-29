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2 часа назад

Победитель "Голоса" Бербеков заявил, что Гузеева привнесет в шоу "уютную и семейную атмосферу"

Газета.Ru

Победитель 8 сезона шоу «Голос» Аскер Бербеков прокомментировал замену Дмитрия Нагиева на Ларису Гузееву в вокальном конкурсе. Этим он поделился в беседе с «Дни.ру».

"Гузеева привнесет в шоу "уютную и семейную атмосферу"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певец позитивно оценил новую ведущую шоу «Голос 60+». По его мнению, Гузеева сможет привнести домашнюю, уютную и семейную атмосферу, которая была в передаче «Давай поженимся!».

«И зрителю станет интересно, как все это будет происходить», — заявил Бербеков.

Артист также поделился впечатлениями от работы с Нагиевым. Со слов музыканта, шоумен хорошо настраивал и мотивировал участников проекта.

«Дмитрий общается так, что снимает психологическое напряжение, убирает какие-то зажимы у тех, кому сейчас предстоит предстать перед наставниками, зрителями и телезрителями», — признался победитель 8 сезона «Голоса».

ТВ,Аскер Бербеков,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
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