"Гузеева привнесет в шоу "уютную и семейную атмосферу"

Победитель 8 сезона шоу «Голос» Аскер Бербеков прокомментировал замену Дмитрия Нагиева на Ларису Гузееву в вокальном конкурсе. Этим он поделился в беседе с «Дни.ру».

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Певец позитивно оценил новую ведущую шоу «Голос 60+». По его мнению, Гузеева сможет привнести домашнюю, уютную и семейную атмосферу, которая была в передаче «Давай поженимся!».

«И зрителю станет интересно, как все это будет происходить», — заявил Бербеков.

Артист также поделился впечатлениями от работы с Нагиевым. Со слов музыканта, шоумен хорошо настраивал и мотивировал участников проекта.