Блат и сценарий: раскрылись закулисные секреты «Фабрики звезд»

Режиссер и продюсер Лина Арифулина раскрыла сразу несколько закулисных секретов "Фабрики звезд" в YouTube-шоу Fametime TV. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Арифулина приходила на проект в качестве режиссера, но Константин Эрнст решил сделать ее директором за час до запуска первой "Фабрики". Именно тогда она поняла, что должна быть в кадре.

Видео дня

Арифулина рассказала, что на самом деле в начале проекта мало кто понимал, какой успех его ждет. И только в финале, когда "Фабрика" собрала забитый "Олимпийский" всем стало ясно, что пришел успех.

Масштаб проекта был завораживающим. Но, по словам продюсера, без блата не обошлось. Некоторые герои, а именно "звездные дети", просто были нужны, чтобы "оживить проект". Среди них она назвала Стаса Пьеху и Соню Кузьмину, Никита Малинин.

Ранее в YouTube-шоу Яны Чуриковой Лина заявила, что на "Фабрику" "приводили своих":

"Алекса — это очевидный момент. Ее просто привели, это было как факт: вот будет Алекса, вся такая нимфа..."

Об Алексе Арифуллина рассказала, что долгое время боролась с ней за экранный образ:

"Алекса — это, конечно, чудо. Это большое чудо в платьях Roberto Cavalli. Я боролась с этими платьями, объясняла ей, что они плохо смотрятся в кадре. Леопардовый принт в кадре в то время плохо смотрелся. Она выглядела так, как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть, учитывая то, что голоса как такового у нее нет. Ощущение такое: жена олигарха, но поет".

По ее словам у шоу была драматургия, практически сценарий. Хоть участники не играли никаких ролей, но создатели шоу намеренно провоцировали некоторые ситуации ради ярких серий. Даже роман Алексы с Тимати начался с того, что продюсер дала Тимати тонкий намек:

"Ну я поговорила с Тимати: "Тебе не нравится девочка, Алекса? Мне кажется, вы очень симпатичны".

А вот Юлия Михальчик на самом деле была влюблена в продюсера третьего сезона Александра Шульгина. Сама Арифулина таланта в Юлии не видела, но она заняла третье место в финале проекта:

"Для меня она никогда не была певицей, такая Роксана Бабаян. Но Шульгину она понравилась...".

История любви между молодой певицей и продюсером Александром Шульгиным была непростая:

"Она мне говорила "Я люблю его", я говорила: "Юля, я тебя умоляю, всегда надо спрашивать, что было в прошлом с человеком и предыдущей его женой" — "Это все ерунда, я никому не верю". Я говорю: "Юля, я тебя прошу, это правда может плохо кончиться". Ну это и плохо кончилось. Мы встретились с ней в одном отеле в Турции, я ее видела немножко такую примятую. "Что случилось?" — "Мы поругались"... Но она любила, в любви не обвинишь...".

Напомним, что экс-супруга Шульгина певица Валерия после брака рассказала, что он ее регулярно избивал. А вот 18-летней Юле Михальчик 39-летний Шульгин сделал предложение прямо в финале проекта. Счастливая пара после окончания "Фабрики" улетела в путешествие в Египет, а по возвращению рассталась, потому как Шульгин, по словам Михальчик, начал проявлять к ней агрессию.

А вот успехами Тимати Лина гордится, потому как считает, что многое вложила в нее.

"Горжусь, потому что считаю, что много в него вложила. Он пришел достаточно мажорным мальчиком, несерьезным... Я понимаю, ему все давалось легко."

Продюсер солдатскими методами заставляла Тимати репетировать часами.

"Но он молодец, там была хорошая основа, и вот эта накипь наносная ушла, осталась эта ценность, порядочность, рассудительность, возрастающая мужественность...".

Кроме того, Арифулина рассказала о Наталье Подольской, которая, по ее словам, была деревянной:

"Для меня она всегда была очень странной... Встретив ее первый раз, в такой белой кофточке с рюшечками и черной юбочке, я сразу поняла, что передо мной какая-то училка, которая абсолютно не модная, заорганизованная, ну такая пионерка. Пионерка Подольская. Мне очень долго не удавалось ее раскрыть, она была очень зажатой... Она все-таки немножечко деревянная, как может сказать режиссер об артисте, она не пластичная — и телом, и состоянием, энергетикой... Вот она спела первую ноту — я понимаю, как она закончит. Поэтому она не трогает душу, не включаешься".

Зато продюсер рассказала, что выпускница "Фабрики" Полина Гагарина стала одной из лучших артисток в российском шоу-бизнесе.