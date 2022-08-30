Крис Рок отреагировал на предложение вновь стать ведущим «Оскара»

На последней церемонии ему прилетело по лицу от разъяренного актера Уилла Смита.
Неудачная шутка ведущего Криса Рока на последней церемонии вручения премии «Оскара» спровоцировала актера Уилла Смита на скандал, который, кажется, будут помнить еще долго.
Однако, как сообщают западные таблоиды, у организаторов мероприятия на этот счет свои собственные установки, и Крису Року предложили вести следующую церемонию вручения престижной премии. На это предложение артист отреагировал так:
«В какой-то мере это будет похоже на возвращение на место преступления».
Пока не понятно, стоит ли считать этот комментарий отказом, или гонорар ведущему пересилит все предубеждения. Но ясно, что те воспоминания не поднимают Крису Року настроения.