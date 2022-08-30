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3 часа назад

Крис Рок отреагировал на предложение вновь стать ведущим «Оскара»

Inc-Newsиещё 2

На последней церемонии ему прилетело по лицу от разъяренного актера Уилла Смита.

Крис Рок отреагировал на предложение вновь стать ведущим «Оскара»
Фото: Inc-NewsInc-News

Неудачная шутка ведущего Криса Рока на последней церемонии вручения премии «Оскара» спровоцировала актера Уилла Смита на скандал, который, кажется, будут помнить еще долго.

Однако, как сообщают западные таблоиды, у организаторов мероприятия на этот счет свои собственные установки, и Крису Року предложили вести следующую церемонию вручения престижной премии. На это предложение артист отреагировал так:

«В какой-то мере это будет похоже на возвращение на место преступления».

Пока не понятно, стоит ли считать этот комментарий отказом, или гонорар ведущему пересилит все предубеждения. Но ясно, что те воспоминания не поднимают Крису Року настроения.

ТВ,Оскар,Крис Рок,Уилл Смит,
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