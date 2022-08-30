Крис Рок отреагировал на предложение вновь стать ведущим «Оскара»

На последней церемонии ему прилетело по лицу от разъяренного актера Уилла Смита.

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Неудачная шутка ведущего Криса Рока на последней церемонии вручения премии «Оскара» спровоцировала актера Уилла Смита на скандал, который, кажется, будут помнить еще долго.

Однако, как сообщают западные таблоиды, у организаторов мероприятия на этот счет свои собственные установки, и Крису Року предложили вести следующую церемонию вручения престижной премии. На это предложение артист отреагировал так:

«В какой-то мере это будет похоже на возвращение на место преступления».