Бывший первый президент СССР Михаил Горбачев в 1997 году снялся в рекламе для американской сети закусочных "Pizza Hut".

Прогуливаясь по Красной Площади, Горбачев заходит в заведение, в котором его узнают. За соседним столом начинается ярый спор касаемо его личности. Часть людей поддерживает его политику, а другая сторона выдвигает обвинения. Но в конце ролика все сходятся во мнении, что благодаря ему есть 'Pizza Hut".