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6 часов назад

Зачем Горбачев снимался в рекламе пиццы: видео

Стелла Шмель

Бывший первый президент СССР Михаил Горбачев в 1997 году снялся в рекламе для американской сети закусочных "Pizza Hut".

Прогуливаясь по Красной Площади, Горбачев заходит в заведение, в котором его узнают. За соседним столом начинается ярый спор касаемо его личности. Часть людей поддерживает его политику, а другая сторона выдвигает обвинения. Но в конце ролика все сходятся во мнении, что благодаря ему есть 'Pizza Hut".

Как позже расскажет пресс-представитель Горбачев-фонда, бывший президент принимал участие в съемках рекламных кампаний, чтобы получить финансирование для основанных им общественных организаций.

Ранее мы писали о самых смелых фильмах эпохи Горбачева.

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