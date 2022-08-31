Первый канал закрывает шоу «Давай поженимся!». Хоть известие и шокировало публику, многие рады, что оно больше не выйдет в эфир.

«В шоу постояннo унижали гостей, выставляя их идиотами и дебилами. Это шоу с фриками. «Первый канал», наконец-то, нашел силы закрыть то, что обязан был похоронить»,

– высказался о новости блогер Гоген Солнцев.

Ведущих проекта обвинили в хамстве, оскорблениях и унижениях приглашенных гостей. Особенно часто доставалось молодым девушкам.