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3 часа назад

Гузеева об участии в шоу “Голос 60+”: “Я все испортила”

Мира Маркина

Недавно стало известно, что шоумен Дмитрий Нагиев покинул пост ведущего в музыкальном шоу “Голос”. Его место заняла актриса и телеведущая Лариса Гузеева. В интервью Первому каналу звезда призналась: новая роль дается ей с трудом.

Гузеева пожаловалась, что находится в стрессовом, “полуобморочном” состоянии в связи с работой в новом для нее проекте.

“Я «психическая», в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила”, — заявила экс-ведущая программы “Давай поженимся!”.

Артистка также рассказала, что предложение стать ведущей “Голоса” было для нее совершенно неожиданным. Гузеева посетовала на постоянные публичные и закулисные сравнения со знаменитым ведущим и отметила, как бывает непросто включаться в “раскрученные проекты”.

Ранее “Рамблер” рассказывал, какой гонорар будут платить Ларисе Гузеевой на Первом канале.

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