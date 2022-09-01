Новикова высказалась о творчестве «Уральских пельменей»

Российская юмористка и звезда «Аншлага» Клара Новикова поделилась, как относится к творчеству «Уральских пельменей». Народная артистка России призналась, что порою смотрит их программы, но сейчас не так пристально.

«Мне интересно их творчество. Я даже приходила на какие-то программы. Ребята хорошо работали. Они такие чудные, добрые. Очень такие русские»,

Она добавила, что писать для зрителей очень сложно, да и ребята не являются профессионалами в плане актерского мастерства. Стоит принимать юмор таким, какой он есть, считает юмористка.