Садальский раскритиковал шоу «Голос 60+» с Гузеевой

— Может это и жестоко, но истина. На сцене — ветераны Октябрьской революции, которые «Ленина видели». Ведущая... как бы помягче сказать? «Голос» и так мало смотрят, а кому за 60, тем более не будут. Может, соединить «Давай поженимся» с «Голосом»? Будут сидеть за столом с астрологом и тарологом и обсуждать «древнейших»: кто как спел и когда в последний раз было. Музредактор Юрий Аксюта — бездарь полная. Ну немного фантазии, пошевели извилиной и посади в жюри молодых, — написал он в Telegram-канале.