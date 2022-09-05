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2 часа назад

Садальский раскритиковал шоу «Голос 60+» с Гузеевой

Вечерняя Москваиещё 2

В воскресенье, 4 сентября, на Первом канале стартовал пятый сезон программы «Голос 60+». В роли новой ведущей выступила актриса Лариса Гузеева, которая сменила на этой позиции шоумена Дмитрия Нагиева. Но актеру Станиславу Садальскому не понравилась передача с артисткой. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками.

Садальский раскритиковал шоу «Голос 60+» с Гузеевой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Может это и жестоко, но истина. На сцене — ветераны Октябрьской революции, которые «Ленина видели». Ведущая... как бы помягче сказать? «Голос» и так мало смотрят, а кому за 60, тем более не будут. Может, соединить «Давай поженимся» с «Голосом»? Будут сидеть за столом с астрологом и тарологом и обсуждать «древнейших»: кто как спел и когда в последний раз было. Музредактор Юрий Аксюта — бездарь полная. Ну немного фантазии, пошевели извилиной и посади в жюри молодых, — написал он в Telegram-канале.

Актер высказал мнение, что ведущим проекта можно было сделать модного сейчас певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman. А Нагиеву артист сделал комплимент, заявив, что тот никогда не надоест зрителям.

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