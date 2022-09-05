Скандал! Как раскрыли голивудского продюсера детских передач

Компания Nickelodeon решила расстаться с известным продюсером Дэном Шнайдером. Он положил начало многих популярных детских передач. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Дэн Шнайдер помогал детям построить карьеру в шоу-бизнесе. Позже его подопечные стали звездами мирового масштаба, среди них Ариана Гранде, Кенан Томпсон, Аманда Байнс и другие.

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В какой-то момент на Дэна Шнайдера посыпались обвинения в растлении малолетних. Например, известно, что мужчина обожал чужие ноги. Он снимал сцены, связанные с ногами, где актеры даже облизывали пальцы ног.

В 2014 году актриса Дженнет МакКарди опубликовала необычный клип на Vine, где она покрыта мусором. Ее макияж размазан, а волосы растрепаны. В видео она обращается к Шнайдеру.

«Я знаю, что ты смотришь мой Vine… Посмотри, что ты сделал со мной».

Также он вел довольно провокационный блог, где не раз постил фото ступней актрис и даже предлагал поклонников присылать ему фото своих ног.

Когда в Голливуде вспыхнул первый секс-сандал с Харви Вайнштейном, Дэн Шнайдер решил подчистить свои социальные сети. Мужчина удалил более 1500 постов со словами "дети", "ножки" и "пальчики".

Режиссера неоднократно обвиняли в домогательствах к молодым актрисам. Аманда Бэйнс начала свою карьеру на телеканале в 2002-ом году. В этом же году появилась информация о ее беременности зависимости, проблемах с психикой и аборте.

Шнайдер ревновал Ариану Гранде к ее новому парню и грозил, что она никогда не получит ни одной роли.

Джейми Линн Спирс забеременела в шестнадцать, когда принимала участие в шоу.

Несмотря на то, что Шнайдера называли монстром, он отвечал за самые популярные детские передачи в Америке и приносил миллионы долларов. Он платил гонорары адвокатам и платил родителям, которые растили актеров из своих детей. Одна актриса заявила о предложении взять 300 000 долларов за молчание.

Недавно в Сети обсуждали новость про выход автобиографи Дженнет Маккарди под названием "Я рада, что моя мама умерла". Девушка снималась на канале Nickelodeon в 2000-е.

В книге девушка рассказала, как мать отправляла свою маленькую дочь к взрослым мужчинам на кастинги, оставляя ее одну. Позже девушка заболела анорексией, так как мать начала ограничивать ее в питании. Более того, она постоянно устраивала ей осмотры гениталий до 16 лет.

В 2017 году Маккарди ушла из киноиндустрии навсегда без объяснения причин. В книге в качестве причины указан некий мужчина, которого ассоциируют со Шнайдером. По ее словам, с юного возраста он принуждал ее пить алкоголь и делал массажи.