Российские зрители раскритиковали новый сезон шоу «Голос 60+»

Зрительская аудитория телепроекта «Голос 60+» на Первом канале начала выражать недовольство новым сезоном. Напомним, что в программе были заменены ведущий Дмитрий Нагиев и некоторые члены жюри.
После дебютного выпуска своим мнением телезрители начали делиться на просторах социальных сетей. Публика считает, что участники на слепых прослушиваниях в новом сезоне оставляют желать лучшего.
Некоторые из них кажутся фриками и не обладают впечатляющими вокальными данными. Российская аудитория недовольна тем, что Елена Ваенга, Александр Малинин и остальные члены жюри вынуждены прослушивать безголосых конкурсантов.
Многие зрители признают, что скучают по прежнему ведущему шоу «Голос 60+» Нагиеву. Однако часть публики все же согласна с тем, что Лариса Гузеева тоже справляется хорошо со своей задачей.