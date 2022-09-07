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1 час назад

Российские зрители раскритиковали новый сезон шоу «Голос 60+»

FBM.ru

Зрительская аудитория телепроекта «Голос 60+» на Первом канале начала выражать недовольство новым сезоном. Напомним, что в программе были заменены ведущий Дмитрий Нагиев и некоторые члены жюри.

Российские зрители раскритиковали новый сезон шоу «Голос 60+»
Фото: FBM.ruFBM.ru

После дебютного выпуска своим мнением телезрители начали делиться на просторах социальных сетей. Публика считает, что участники на слепых прослушиваниях в новом сезоне оставляют желать лучшего.

Некоторые из них кажутся фриками и не обладают впечатляющими вокальными данными. Российская аудитория недовольна тем, что Елена Ваенга, Александр Малинин и остальные члены жюри вынуждены прослушивать безголосых конкурсантов.

Многие зрители признают, что скучают по прежнему ведущему шоу «Голос 60+» Нагиеву. Однако часть публики все же согласна с тем, что Лариса Гузеева тоже справляется хорошо со своей задачей.

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