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3 часа назад

Был список запретных тем! Бывший резидент Comedy Club рассказал о цензуре на шоу-проекте

Eva.ru

О запретных темах и цензуре в популярном телевизионном шоу Comedy Club рассказал бывший резидент программы Иван Пышненко.

Бывший резидент Comedy Club рассказал о цензуре на шоу-проекте
Фото: Eva.ruEva.ru

Популярнейшее юмористическое шоу в стране Comedy Club с 2005 года собирает у экранов миллионы поклонников. Однако с каждым годом выпуски программы становятся все более сдержанными, а многие темы попросту оказались под запретом. Экс-звезда проекта Иван Пышненко рассказал, что теперь цензурируются даже старые выпуски шоу.

Звезда КВН из команды «Станция спортивная» на протяжении нескольких лет был постоянным резидентом Comedy Club. Попав в проект в 2014 году Иван предвкушал начало работы. Но первым делом юмористу вручили список запретных тем.

«Когда мы пришли в Comedy, уже не было пошлости. Был список запретов, чего нельзя. То есть если сейчас посмотреть Comedy, уже нет многих популярных ранее номеров. Я больше скажу — сейчас, в связи с изменениями в законодательстве, урезаются даже какие-то старые выпуски»,

— разоткровенничался Пышненко во время интервью для YouTube-программы «Чайных дел мастерская».

Так, под запрет попали шутки, связанные с сексуальными меньшинствами, шутки об алкоголе и запрещенных веществах, а также многие другие темы.

Напомним, что Пышненко в Comedy выступал в дуэте с другим популярным кавээнщиком Дмитрием Кожомой. Позже он стал участником скандально известной юмористической передачи «Игра».

ТВ,Дмитрий Кожома,
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