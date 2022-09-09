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5 часов назад

Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе

Lenta.ruиещё 3

Ведущий «Звезды сошлись» Антон Привольнов после ухода из шоу станет продюсером новой кулинарной передачи. О своих творческих планах телеведущий рассказал изданию StarHit.

Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Будет другая передача, связанная с едой и пользой. Я буду выступать как продюсер. В этом году получил магистра медиаменеджмента», — сказал шоумен, добавив, что передача будет выходить в сети, а не на ТВ.

При этом Привольнов отметил, что про окончательный уход из «Звезды сошлись» речь не идет. Не исключено, что ведущий может вернуться в шоу. «Посмотрим, получится ли совмещать... "Звезды" — очень классный проект! Но по части еды могу принести людям больше пользы. Еда — объединяет!» — отметил он.

ТВ,Антон Привольнов,
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