Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе

Ведущий «Звезды сошлись» Антон Привольнов после ухода из шоу станет продюсером новой кулинарной передачи. О своих творческих планах телеведущий рассказал изданию StarHit.
«Будет другая передача, связанная с едой и пользой. Я буду выступать как продюсер. В этом году получил магистра медиаменеджмента», — сказал шоумен, добавив, что передача будет выходить в сети, а не на ТВ.
При этом Привольнов отметил, что про окончательный уход из «Звезды сошлись» речь не идет. Не исключено, что ведущий может вернуться в шоу. «Посмотрим, получится ли совмещать... "Звезды" — очень классный проект! Но по части еды могу принести людям больше пользы. Еда — объединяет!» — отметил он.