Участник «Холостяка» расстался с победительницей проекта

Участник девятого сезона шоу «Холостяк» Александр Гранков расстался с победительницей проекта Яной Сапетой. Об этом он рассказал поклонникам в соцсетях.

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По его словам, раньше, пока шоу еще не показывали, они с Яной проводили вместе много времени, затем встречаться стало сложнее, так как зрители не должнеы были до финала видеть пару вместе, чтобы не знать, чем закончился проект.

После того, как шоу закончилось, поклонники были рады его выбору, однако в июне Гранков сообщил, что не планирует жить вместе с Сапетой, а в скором времени и вовсе сообщил о расставании.