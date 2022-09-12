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3 часа назад

Экс-солист группы "Корни" рассказал о нервном срыве на "Фабрике звезд"

Мария Иглина

Певец Александр Асташенок рассказал о своем нервном срыве во время съемок на "Фабрике звезд". Подробностями он поделился в YouTube шоу "Фабрика с Яной Чу".

Асташенок рассказал о нервном срыве на "Фабрике звезд"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Асташенок вспомнил, как он разозлился, когда несколько дней не мог дозвониться до родных. Однажды артист стоял в очереди, чтобы воспользоваться единственным телефоном на проекте. Но, когда очередь дошла до него, было сказано, что время на звонки окончено:

"Я кладу трубку. Зная, что под стеклом камера, я смотрю в камеру и говорю: "Поразбивать вам бы все стекла сейчас".

Исполнитель признался, что он был "на эмоциях", а также рассказал, что такое поведение не понравилась руководительнице проекта Лине Арифулиной.

Напомним, что Александр Асташенок принял участие в первом сезоне "Фабрики звезд".

Ранее Харламов раскрыл сумму своих заработков на ТВ.

ТВ,Александр Асташенок,
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