Асташенок рассказал о нервном срыве на "Фабрике звезд"

Певец Александр Асташенок рассказал о своем нервном срыве во время съемок на "Фабрике звезд". Подробностями он поделился в YouTube шоу "Фабрика с Яной Чу".

Асташенок вспомнил, как он разозлился, когда несколько дней не мог дозвониться до родных. Однажды артист стоял в очереди, чтобы воспользоваться единственным телефоном на проекте. Но, когда очередь дошла до него, было сказано, что время на звонки окончено: