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40 минут назад

Почему никто не верит в любовь на шоу «Холостяк»

Super.ru

На днях участник последнего сезона шоу «Холостяк» Александр Гранков внезапно для всех на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ) объявил, что он снова холост. Да, такой вот каламбур: Саша расстался с победительницей реалити Яной Сапетой. В комментариях его поддержал товарищ по сезону и несчастью Димаш Адилет, который в июне разошелся с другой финалисткой — Соней Солманидиной — почти сразу после окончания шоу («холостяков» в девятом сезоне было два).

Почему никто не верит в любовь на шоу «Холостяк»
Фото: Super.ruSuper.ru

Комментаторы вовсю язвят: «Закончился контракт?» Предлагаем вспомнить, как складывались отношения «холостяков» из всех-всех-всех сезонов. А заодно разберемся, почему никто не верит в искренность чувств экранных донжуанов и их пассий.

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1-й сезон — Евгений Левченко

В финале первого сезона в 2013 году футболист Евгений Левченко вручил медаль победительницы блондинке Олесе Ермаковой. Нарушило идиллию расстояние: спортсмен жил в Голландии, Олеся — в России. Холостяк, однако, долго не горевал и вскоре сошелся со своей бывшей Викторией Кобыленко, с которой встречался до участия в шоу. В 2016 году у пары родился сын Кий. Ермакова тоже обрела долгожданное счастье, выйдя замуж за своего давнего знакомого.

2-й сезон — Максим Чернявский

Следующим любовь на телешоу пытался найти экс-супруг Анны Седоковой Максим Чернявский. Выбор бизнесмена пал на юристку Марию Дриголу. Поговаривают, парочка даже начала готовиться к свадьбе, но нежданно-негаданно разошлась. А всему виной снова жизнь на разных континентах. Вскоре Чернявский начал отношения с «мисс Россия – 2014» Дарьей Сидоровой — с ней бизнесмена познакомила Анастасия Решетова, экс-возлюбленная близкого друга Максима рэпера Тимати. Сейчас в Сети гуляет информация, что в 2018 году Дарья родила Чернявскому дочь.

3-й сезон — Тимур Батрутдинов

Тимур давно зарекомендовал себя как самый холостяцкий холостяк: о его дамах сердца ни до, ни после проекта ничего не известно. В финале реалити он выбрал Дарью Канануху, однако по окончании шоу двое распрощались. Юморист рассказывал, что девушка использовала его ради пиара, Дарья же в свое оправдание заявила, что любовь была, но после конца съемок ей якобы пришлось проявлять инициативу и бороться за Тимура. Вскоре после разрыва с артистом девушка вернулась в родной город и вышла замуж.

Батрутдинову неоднократно приписывали отношения с Ольгой Бузовой, причем слухи об этом породили сами знаменитости. Всю дорогу парочка публиковала совместные милые фотографии, при этом постоянно оправдываясь, что они, дескать, «просто друзья». Вскоре они снялись в реалити «План Б», где помогали друг другу найти вторые половинки. Оля, Тимур, а может, все это время счастье было рядом?

4-й сезон — Алексей Воробьев

Следующим, кто яро верил в магию ТВ, был Алексей Воробьев. В финале певец разыграл настоящую драму и выбирал между Натальей Горожановой и Яной Аносовой, в итоге так и не решив, кому же отдать кольцо. Сейчас о его личной жизни известно мало, а досужие кумушки норовят то и дело вменить певцу какой-нибудь роман. Но вот пару лет назад случилось нечто действительно интересное!

Участница 5-го сезона шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым Татьяна Шелл заявила, что отец ее сына Адама — Алексей Воробьев. Вот это поворот! В подтверждение своих слов девушка публиковала совместные фото ребенка с исполнителем и открыто давала комментарии. Шелл рассказала, что сына воспитывает одна и вообще ни о чем не жалеет, а с Алексеем состоит в дружеских отношениях.

5-й сезон — Илья Глинников

Звезду сериала «Интерны» считают самым искренним холостяком за всю историю шоу. Мы свято верили его елейным речам и горьким слезам, позабыв, что он в первую очередь актер. Заветное кольцо Илья отдал Екатерине Никулиной, после чего бурный роман с экрана перенесся в жизнь. Влюбленные запланировали свадьбу в Грузии, но потом что-то пошло не так. «Мы не сошлись характерами», — говорила Катя. «Давайте простим, кого прощать не хочется», — драматично комментировал в своем блоге Илья фото с победительницей.

6-й сезон — Егор Крид

Теперь уже ясно, что ныне одинокому Криду жену на шоу тоже найти не удалось. В финале 6-го сезона он выбрал Дарью Клюкину. К слову, девушка «играла в любовь» и в 5-м сезоне, поэтому к ней зрители изначально отнеслись скептически. После финала парочка не стала имитировать пастораль — их отношения быстро сошли на нет. Как-то в интервью музыкант намекнул, что Дарье от шоу нужен был только пиар. И желанное она получила: ее блог в Инстаграме (запрещен в РФ) хорошо раскрутился, в 2019 году Дарья вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.

7-й сезон — Антон Криворотов

Сердце стоматолога Антона Криворотова покорила кубинка Барбара Пино. Они продолжили отношения и в реальной жизни, однако музыка играла недолго: Барбара обвинила «холостяка» в изменах, тот в свою очередь заявил, что его использовали ради пиара. Все как всегда, в общем.

В феврале этого года стало известно, что доктор встречается с бывшей супругой Сергея Шнурова Матильдой.

8-й сезон — Тимати

В 2021 году колечко с бриллиантом от рэпера Тимати приняла Екатерина Сафарова. После «Стоп! Снято!» Тимур решил немного поизображать по уши влюбленного кавалера и даже явился на премию телеканала «МУЗ-ТВ» под руку с победительницей. Отношения продлились не дольше месяца, а рядом с Тимати потихоньку начали замечать других девушек. Сафарова их разрыв объясняла тем, что в один момент она поняла: Тимати — «не ее человек».

Словами Бузовой: «А люди не верили»

С каждым новым сезоном зрители склонны все меньше верить в искренность намерений участников. Как вы уже поняли, построить крепкие отношения на проекте не вышло примерно ни у кого. Масла в огонь подливают и скоростные расставания холостяков с победительницами. В социальных сетях зрители возмущаются: все идет по одному сценарию, да и причины расставания у всех схожи: расстояние, несовместимость характеров или пресловутое «она меня использовала ради пиара». Поклонники уверены, что все «холостяки» строят любовь по контракту. Переубеждать их не беремся.

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