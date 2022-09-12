Пенкин назвал "Евровидение" художественной самодеятельностью и раскритиковал конкурс

Певец Сергей Пенкин в интервью Ксении Собчак назвал «Евровидение» «фигней», а не конкурсом.

Фото: Осторожно: Собчак/Youtube Осторожно: Собчак/Youtube

«Сейчас это фигня какая-то», — подчеркнул Пенкин.

По его мнению, «Евровидение» превратилось в художественную самодеятельность. Пенкину не понравилось выступление исполнительницы Манижи, которая представляла Россию на фестивале 2021 года, однако музыкант похвалил Полину Гагарину и Диму Билана, также выступавших за РФ на «Евровидении».

«Мне нравятся конкурсы такие, как когда выступала ABBA. Мне нравится, чтобы это была музыка. Ведь для чего делают конкурсы? Показать таланты», — пояснил музыкант.

Пенкин убежден, что смог бы выиграть конкурс в 1994 году с написанным для него хитом. Однако в то время у певца не хватило денег, чтобы отправиться на соревнование музыкантов.