Стартовал новый сезон шоу «Битва экстрасенсов»

Стартовал показ нового сезона проекта «Битва экстрасенсов», сообщает tnt-online.ru. В новых выпусках программы вновь место ведущего занял Марат Башаров, а компанию ему составляет скептик Илья Ларионов. Условия проекта такие же – испытать людей, которые называют себя экстрасенсами, узнать, обладают ли онидействительно магическими способностями или же все их заявления – просто вымысел?

Фото: Кадр из программы "Битва экстрасенсов" Кадр из программы "Битва экстрасенсов"

В этот раз среди участников - потомок царских кровей, гипнотизер, человек, который заморозил кровь своей покойной бабушки-ведьмы и рассчитывает с ее помощью проходить испытания, а также колдун, который принял обет молчания. Он загадал, что если за время проекта не проронит ни слова, то дойдет до финала.

Каждый из претендентов на «Хрустальную руку» прошел трехэтапный кастинг, в ходе которого надо было угадать, что спрятано в белом кубе, найти человека в багажнике авто и рассказать все о герое, не видя его.