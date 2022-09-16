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58 минут назад

Стартовал новый сезон шоу «Битва экстрасенсов»

Провинция.ру

Стартовал показ нового сезона проекта «Битва экстрасенсов», сообщает tnt-online.ru. В новых выпусках программы вновь место ведущего занял Марат Башаров, а компанию ему составляет скептик Илья Ларионов. Условия проекта такие же – испытать людей, которые называют себя экстрасенсами, узнать, обладают ли онидействительно магическими способностями или же все их заявления – просто вымысел?

Стартовал новый сезон шоу «Битва экстрасенсов»
Фото: Кадр из программы "Битва экстрасенсов"Кадр из программы "Битва экстрасенсов"

В этот раз среди участников - потомок царских кровей, гипнотизер, человек, который заморозил кровь своей покойной бабушки-ведьмы и рассчитывает с ее помощью проходить испытания, а также колдун, который принял обет молчания. Он загадал, что если за время проекта не проронит ни слова, то дойдет до финала.

Каждый из претендентов на «Хрустальную руку» прошел трехэтапный кастинг, в ходе которого надо было угадать, что спрятано в белом кубе, найти человека в багажнике авто и рассказать все о герое, не видя его.

Новые выпуски программы будут выходить по субботам.

ТВ,Марат Башаров,
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