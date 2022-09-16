Гузеева призналась, что очень волновалась на съемках «Голоса»

Не так давно Лариса Гузеева стала ведущей шоу «Голос 60+». Телеведущая поделилась впечатлениями от проекта.
«Конечно, волнение было, такое полуобморочное состояние. Понравилось работать с людьми – они все, абсолютно все, яркие индивидуальности»,
– рассказала Гузеева.
Она добавила, что для нее стало удивлением предложение поработать в «Голосе». По словам телеведущей, это было «очень пугающе».
Лариса Гузеева рассказала, что ее даже когда-то звали в «Голос» в качестве участника, но она не любит ни с кем конкурировать. Поэтому телеведущая отказалась, передает РБК Life.