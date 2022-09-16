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3 часа назад

Лариса Гузеева призналась, что очень волновалась на съемках «Голоса»

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Не так давно Лариса Гузеева стала ведущей шоу «Голос 60+». Телеведущая поделилась впечатлениями от проекта.

Гузеева призналась, что очень волновалась на съемках «Голоса»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Конечно, волнение было, такое полуобморочное состояние. Понравилось работать с людьми – они все, абсолютно все, яркие индивидуальности»,

– рассказала Гузеева.

Она добавила, что для нее стало удивлением предложение поработать в «Голосе». По словам телеведущей, это было «очень пугающе».

Лариса Гузеева рассказала, что ее даже когда-то звали в «Голос» в качестве участника, но она не любит ни с кем конкурировать. Поэтому телеведущая отказалась, передает РБК Life.

ТВ,Лариса Гузеева,
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