Гузеева призналась, что очень волновалась на съемках «Голоса»

Не так давно Лариса Гузеева стала ведущей шоу «Голос 60+». Телеведущая поделилась впечатлениями от проекта.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Конечно, волнение было, такое полуобморочное состояние. Понравилось работать с людьми – они все, абсолютно все, яркие индивидуальности»,

– рассказала Гузеева.

Она добавила, что для нее стало удивлением предложение поработать в «Голосе». По словам телеведущей, это было «очень пугающе».