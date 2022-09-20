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1 час назад

Иосиф Пригожин рассказал, кто может выступить на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой

РИА "ФедералПресс"

В регионах отменяют концерты некоторых знаменитостей из-за спецоперации, часть звезд покинула Россию или отказалась выступать. Публику интересует, как пройдет новый «Голубой огонек». На вопрос «ФедералПресс» ответил Иосиф Пригожин.

Пригожин рассказал, кто может выступить на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По большому счету, из всех представителей «Голубого огонька» никто не уехал. Не Галкиным* и Пугачевой страна едина. Филипп Киркоров, Николай Басков – все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же»,

– сказал российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он напомнил, что Алла Пугачева ушла со сцены, чтобы заниматься детьми, а в предыдущих шоу, по мнению Иосифа Пригожина, она участвовала, потому что ее уговаривали. Продюсер считает, что отсутствие примадонны никак не связано со спецоперацией и занесением Максима Галкина* в список иноагентов.

«Голубой огонек» будет! Галкин* вел Новый год только на Первом канале. На НТВ «Голубой огонек» будет, на Втором тоже»,

– считает Пригожин.

Иосиф Пригожин также отметил, что огромное количество великих людей, к которым привыкли в «Голубых огоньках», ушло из жизни. Кобзона не будет, потому что он умер еще в 2018 году. Но «Голубые огоньки» продолжаются, в этом году ничего не изменится.

Ранее «ФедералПресс» писал, что экс-депутат из Ростова предложил расстрелять Пугачеву и похоронить с воинскими почестями.

* включен в реестр физлиц-иноагентов

ТВ,Иосиф Пригожин,Алла Пугачева,Николай Басков,Филипп Киркоров,Первый канал,
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