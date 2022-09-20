В новом сезоне "Дома-2" участников подтолкнут к рождению детей

В новом сезоне "Дома-2" разыграют 10 млн рублей среди беременных участниц проекта. Об этом сообщает dom2.ru. Шоураннеры проекта хотят поставить среди героев программы цель не только построить отношения, но и завести семью.

Таким образом в реалити-шоу появятся пары, которые будут готовиться к пополнению. Первая забеременевшая участница получит 1 млн рублей, а каждая последующая – 500 тыс. рублей. В финале мамы поборются за главный приз – 10 млн рублей. В связи с новым сезоном на официальном сайте "Дома-2" открылся масштабный кастинг.