В новом сезоне "Дома-2" участников подтолкнут к рождению детей

В новом сезоне "Дома-2" разыграют 10 млн рублей среди беременных участниц проекта. Об этом сообщает dom2.ru. Шоураннеры проекта хотят поставить среди героев программы цель не только построить отношения, но и завести семью.
Таким образом в реалити-шоу появятся пары, которые будут готовиться к пополнению. Первая забеременевшая участница получит 1 млн рублей, а каждая последующая – 500 тыс. рублей. В финале мамы поборются за главный приз – 10 млн рублей. В связи с новым сезоном на официальном сайте "Дома-2" открылся масштабный кастинг.
"В новом сезоне наш проект поддержит материально каждую участницу, которая окажется в "интересном положении". Ребята смогут не думать о денежных проблемах, а целиком и полностью посвятить себя построению отношений и прекрасному чувству любви", - заявил ведущий проекта Андрей Черкасов.
Новый сезон реалити-шоу стартует с 17 октября 2022 года на канале "Ю".