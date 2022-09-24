Арифулина считает, что российский шоу-бизнес держится на Тимати

58-летняя Лина Арифулина, актриса, режиссёр, продюсер, автор передач, в рамках программы «Кино в деталях», трансляция которой ведётся на телевизионном канале СТС, рассказала о том, что российский шоу-бизнес «держится» лишь на её выпускниках с «Фабрики звёзд».
«Только мои сверкают из «Фабрики звёзд» хорошо: Полина Гагарина, Тимати и так далее. Сейчас время моих наступило. Они идут работать к таким титанам. А что с молодёжью? Ну, есть всплески, но они такие — на короткую дистанцию». — Лина Арифулина, актриса, режиссёр, продюсер, автор передач.
По словам женщины, «молодёжь» в российском шоу-бизнесе появляется «всплесками». Арифулина отметила, что по большей части они — «на короткую дистанцию».