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1 час назад

Продюсер Лина Арифулина считает, что российский шоу-бизнес держится на Тимати и Гагариной

Моя Москва.онлайниещё 1

58-летняя Лина Арифулина, актриса, режиссёр, продюсер, автор передач, в рамках программы «Кино в деталях», трансляция которой ведётся на телевизионном канале СТС, рассказала о том, что российский шоу-бизнес «держится» лишь на её выпускниках с «Фабрики звёзд».

Арифулина считает, что российский шоу-бизнес держится на Тимати
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Только мои сверкают из «Фабрики звёзд» хорошо: Полина Гагарина, Тимати и так далее. Сейчас время моих наступило. Они идут работать к таким титанам. А что с молодёжью? Ну, есть всплески, но они такие — на короткую дистанцию». — Лина Арифулина, актриса, режиссёр, продюсер, автор передач.

По словам женщины, «молодёжь» в российском шоу-бизнесе появляется «всплесками». Арифулина отметила, что по большей части они — «на короткую дистанцию».

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