Арифулина считает, что российский шоу-бизнес держится на Тимати

«Только мои сверкают из «Фабрики звёзд» хорошо: Полина Гагарина, Тимати и так далее. Сейчас время моих наступило. Они идут работать к таким титанам. А что с молодёжью? Ну, есть всплески, но они такие — на короткую дистанцию». — Лина Арифулина, актриса, режиссёр, продюсер, автор передач.