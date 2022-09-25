Чурикова отказалась говорить о своем назначении

Телеведущая Яна Чурикова не дала комментариев по поводу ее участия в десятом сезона шоу «Голос. Дети». Ранее ведущим в проекте был актер Дмитрий Нагиев. Нагиев ранее заявлял, что намерен покинуть программу, чтобы взять творческую паузу. О назначении Чуриковой на место Нагиева поклонники узнали от блогера Алены Жигаловой. 43-летняя телеведущая отказалась разглашать информацию о своем участии в проекте и посоветовала обратиться за комментариями к Первому каналу.
«Коллеги, я предлагаю вам обратиться по адресу — в пресс-службу Первого канала. Может, они сейчас комментируют, а может и нет», — сообщила Чурикова «Газета.Ru».
Новыми судьями проекта станут певец Егор Крид, рэпер Баста ипевица МакSим. Зрители с нетерпением ждут выхода очередного сезона со звездным жюри.