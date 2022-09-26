Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Ида Галич рассказала об участии в новом телешоу

Мира Маркина

Блогер и телеведущая оценила свою роль в новом проекте «Аватар» на телеканале НТВ. В интервью журналу «Москвич» Галич рассказала, что в жюри отвечает за эмпатию и юмор.

Ида Галич рассказала об участии в новом телешоу
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Иды, она следит, чтобы всем было весело, а также старается разбираться в музыке, но это не всегда у нее получается.

«Я там для красоты, для какого-то добра, для иронии, для того, чтобы смеяться над собой и над другими»,

— добавила она.

Помимо того, ведущая призналась, что до сих пор удивляется технологиям, которые используются в программе. «Ощущение, что будущее уже наступило», — высказалась о них Галич.

Напомним, телеканал НТВ объявил о запуске передачи «Аватар» в мае 2022 года. В каждом выпуске шоу участвуют девять знаменитостей, скрывающихся под аватаром вымышленного персонажа.

Ранее «Рамблер» писал о том, что телеведущая Ольга Орлова рассекретила свою беременность.

ТВ,Аватар,Ида Галич,Ольга Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители