Ида Галич рассказала об участии в новом телешоу

Блогер и телеведущая оценила свою роль в новом проекте «Аватар» на телеканале НТВ. В интервью журналу «Москвич» Галич рассказала, что в жюри отвечает за эмпатию и юмор.

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По словам Иды, она следит, чтобы всем было весело, а также старается разбираться в музыке, но это не всегда у нее получается.

«Я там для красоты, для какого-то добра, для иронии, для того, чтобы смеяться над собой и над другими»,

— добавила она.

Помимо того, ведущая призналась, что до сих пор удивляется технологиям, которые используются в программе. «Ощущение, что будущее уже наступило», — высказалась о них Галич.

Напомним, телеканал НТВ объявил о запуске передачи «Аватар» в мае 2022 года. В каждом выпуске шоу участвуют девять знаменитостей, скрывающихся под аватаром вымышленного персонажа.