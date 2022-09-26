Телеведущий Вячеслав Макаров рассказал о цензуре на КВН

Популярный телеведущий, певец и бывший участник команды КВН "Сборная Камызякского края" Вячеслав Макаров рассказал, что в телеигре не было никаких запретов для юмора, однако руководитель Александр Масляков мог вычеркнуть какой-либо номер из-за цензуры. Подробностями Макаров поделился в YouTube-интервью журналистке Лауре Джугелии.
"[Масляков] может посчитать, что это несмешно. Либо это не подходит по тематике, допустим, игры. Либо это идет в противовес какой-то цензуре. Допустим, про эту тему нельзя шутить. Я помню, что 2013 год (...), это был, по-моему, последний год, когда мы вообще хоть как-то шутили про религию",
— заявил телеведущий.
Однако Макаров отметил, что в последней игре КВН, которую он смотрел, присутствовали шутки на злободневные политические темы, которые показались ему более острыми, нежели в период его участия.