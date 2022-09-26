Ольга Бузова стала наставницей в белорусском шоу «Фактор.By»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в соцсетях поделилась новостью о том, что стала одной из наставников белорусского шоу «Фактор By». Первый съемочный день уже прошел.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Я безумно счастлива вновь оказаться в Минске и окунуться в эту атмосферу», – написала Бузова.

Ранее Бузова была наставницей в шоу «Х-Фактор» в Беларуси. Остальной состав жюри также остался прежним.

Пока поклонники гадают, не попытка ли это поднять рейтинги, Ольга Бузова в «Инстаграме»* написала, что очень рада оказанному ей доверию. Артистка пожелала удачи участникам.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Бузова купила дом в Сочи. Его стоимость оценили в 35 млн рублей.