Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
3 часа назад

Телеведущая Ирина Муромцева нашла плюсы в зависти коллег

Мария Иглина

Телеведущая, звезда Первого канала Ирина Муромцева рассказала о плюсах зависти коллег. Подробностями она поделилась в беседе с "Мослентой".

Телеведущая Ирина Муромцева нашла плюсы в зависти коллег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ирины, она никогда не замечала зависть в свою сторону. Однако телеведущая также призналась, что сама не раз завидовала, но позже поняла, что все это бессмысленно. В этой эмоции Муромцева отыскала и положительную сторону, например, она заставляет человека опираться на хороший результат коллеги и стремиться к большим успехам.

"Если вам нравится результат, который есть у другого человека, понаблюдайте, как он делает свою работу, как он добивается своих целей. Если вы будете не просто завидовать, а пользоваться инструментами, то в этом будет больше толка", — сказала телеведущая.

Ранее Ида Галич рассказала об участии в новом телешоу.

ТВ,Ида Галич,Ирина Муромцева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители