Телеведущая Ирина Муромцева нашла плюсы в зависти коллег

По словам Ирины, она никогда не замечала зависть в свою сторону. Однако телеведущая также призналась, что сама не раз завидовала, но позже поняла, что все это бессмысленно. В этой эмоции Муромцева отыскала и положительную сторону, например, она заставляет человека опираться на хороший результат коллеги и стремиться к большим успехам.