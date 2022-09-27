Телеведущая Ирина Муромцева нашла плюсы в зависти коллег

Телеведущая, звезда Первого канала Ирина Муромцева рассказала о плюсах зависти коллег. Подробностями она поделилась в беседе с "Мослентой".
По словам Ирины, она никогда не замечала зависть в свою сторону. Однако телеведущая также призналась, что сама не раз завидовала, но позже поняла, что все это бессмысленно. В этой эмоции Муромцева отыскала и положительную сторону, например, она заставляет человека опираться на хороший результат коллеги и стремиться к большим успехам.
"Если вам нравится результат, который есть у другого человека, понаблюдайте, как он делает свою работу, как он добивается своих целей. Если вы будете не просто завидовать, а пользоваться инструментами, то в этом будет больше толка", — сказала телеведущая.