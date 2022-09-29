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1 час назад

Актер Станислав Ярушин рассказал о предложении стать ведущим КВН

Мария Иглина

Российский актер, звезда канала ТНТ Станислав Ярушин рассказал, как однажды ему предложили стать ведущим Летнего кубка КВН. Подробностями он поделился в беседе с "Телепрограммой".

Ярушин рассказал о предложении стать ведущим КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне предлагали вести Летний кубок [КВН], но пока мы ни к каким договоренностям не пришли. Но, если все получится, буду вести КВН с большим удовольствием", — поделился артист.

Он также выразил мнение о том, что люди "будут любить игру при любом раскладе", вне зависимости от того, кто ее ведет. Также Ярушин поблагодарил Александра Маслякова за создание КВН, дав таким образом многим участникам "дорогу в жизнь".

Ранее телеведущий Вячеслав Макаров рассказал о цензуре на КВН.

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