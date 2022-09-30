Яна Чурикова усомнилась в возрождении шоу "Фабрика звезд"

"Сейчас в "зумерах" ценится искренность, потому что ты должен быть тем, кем себя ощущаешь. "Фабрика" все-таки переламывает во многом. В наше время, когда надо было пробиваться — это рабочий движок. А сейчас — ну какая "Фабрика звезд"?" - высказалась Чурикова.