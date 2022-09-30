Яна Чурикова усомнилась в возрождении шоу "Фабрика звезд"

Телеведущая Яна Чурикова в интервью Любови Терлецкой заявила, что сейчас шоу "Фабрика звезд" вряд ли станет популярной передачей среди россиян, так как пропала столь острая необходимость "пробиваться" в шоу-бизнес.
"Сейчас в "зумерах" ценится искренность, потому что ты должен быть тем, кем себя ощущаешь. "Фабрика" все-таки переламывает во многом. В наше время, когда надо было пробиваться — это рабочий движок. А сейчас — ну какая "Фабрика звезд"?" - высказалась Чурикова.
Вместе с этим она признала, что периодически слышит слухи о возможном возрождении шоу. Однако Чурикова убеждена, что передача "умерла". По ее словам, сейчас люди становятся популярными, когда производят тот контент, который им близок.
Ранее Чурикова отказалась комментировать информацию о замене Нагиева в шоу "Голос. Дети".