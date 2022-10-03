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2 часа назад

Названо имя победителя шоу “Голос 60+”

Мира Маркина

Пятый сезон вокального шоу “Голос 60+” завершен. Зрители Первого канала в минувшее воскресенье, 3 октября, узнали имя победителя конкурса.

Названо имя победителя шоу “Голос 60+”
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лучшей из лучших стала Раиса Дмитриенко, подопечная наставника Елены Ваенги. Победительнице вручил статуэтку Юрий Аксюта – российский телепродюсер и руководитель дирекции музыкального и развлекательного вещания.

“Это ваша заслуженная награда. Вы навсегда вписали свое имя в историю проекта “Голос”, — подчеркнул Аксюта.

Для Раисы Дмитренко победа оказалась совершенной неожиданностью. Артистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее на пути к триумфу.

Ранее мы писали о том, почему Лариса Гузеева считает, что испортила шоу "Голос" своим присутствием в качестве ведущей.

ТВ,Раиса Дмитренко,Юрий Аксюта,Лариса Гузеева,Первый канал,
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