Названо имя победителя шоу “Голос 60+”

Пятый сезон вокального шоу “Голос 60+” завершен. Зрители Первого канала в минувшее воскресенье, 3 октября, узнали имя победителя конкурса.

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Лучшей из лучших стала Раиса Дмитриенко, подопечная наставника Елены Ваенги. Победительнице вручил статуэтку Юрий Аксюта – российский телепродюсер и руководитель дирекции музыкального и развлекательного вещания.

“Это ваша заслуженная награда. Вы навсегда вписали свое имя в историю проекта “Голос”, — подчеркнул Аксюта.

Для Раисы Дмитренко победа оказалась совершенной неожиданностью. Артистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее на пути к триумфу.