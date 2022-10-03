Стартует новое шоу "Поем на кухне всей страной"

Новое вокальное шоу "Поем на кухне всей страной" стартует на Первом канале 9 октября. Как сообщает News.ru, новое шоу будет посвящено традициям застольного семейного пения.
В шоу примут участие сотни команд из всех регионов России. Они будут бороться за признание у телезрителей и главный приз шоу — 3 млн руб.
В жюри проекта вошли актеры Александр Семчев и Анатолий Журавлев, певец Жан Милимеров и актрисы Светлана Крючкова и Карина Андоленко. Ведущим проекта стал Валдис Пельш.
"Застольная песня предполагает сто граммов. Если самогончик хороший, то песня совсем по-другому льется. Но нам тут не наливают, поэтому посмотрим", — посмеялся Журавлев.
По словам креативного продюсера шоу Юрия Бродского, проект "Поем на кухне всей страной" был придуман с нуля и не имеет аналогов на мировом телевизионном рынке. Ранее сообщалось, что Нагиев заменил Маслякова в новом сезоне КВН после ухода из "Голоса".