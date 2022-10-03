Стартует новое шоу "Поем на кухне всей страной"

Новое вокальное шоу "Поем на кухне всей страной" стартует на Первом канале 9 октября. Как сообщает News.ru, новое шоу будет посвящено традициям застольного семейного пения.

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В шоу примут участие сотни команд из всех регионов России. Они будут бороться за признание у телезрителей и главный приз шоу — 3 млн руб.

"Застольная песня предполагает сто граммов. Если самогончик хороший, то песня совсем по-другому льется. Но нам тут не наливают, поэтому посмотрим", — посмеялся Журавлев.