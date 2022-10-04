Клон телешоу «Маски» запускают на канале СТС

Телекомпания «ВайТ Медиа» продолжает создавать клоны популярного программы «Маски». Так, 9 октября в 17:00 на канале СТС начинается новая передача под названием «Маска. Танцы». Правила остаются аналогичными, только участники не поют, а танцуют. Об этом проинформировал портал culturavrn.ru

Фото: FBM.ru FBM.ru

Всего в проекте будут 14 участников, разоблачать их будут пятеро членов жюри, среди которых Сергей Светлаков, Егор Дружинин, Клава Кока и Тимур Родригез. Последний член судейской бригады станет известен в день запуска шоу.

В финале выпуска одну знаменитость будут спасать зрители, вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает программу. «Маска. Танцы» представляет собой отечественную версию формата The Masked Dancer, спин-оффа культового The Masked Singer.

Работа над образами участников проекта продолжалась четыре месяца. Необходимо было сделать яркие объёмные костюмы, в которых легко дышать, двигаться и даже выполнять акробатические приемы. На создание декораций потребовалось более двух месяцев, а на их монтаж ещё три недели.

В первом сезоне планируется 12 выпусков продолжительностью 1,5 часа. Возможно, это даст возможность получить более высокий рейтинг, нежели у шоу «Маски» на НТВ с его внушительным хронометражем.