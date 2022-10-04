Губерниев: «где-то плачет Сигал и рыдает Сталлоне»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что на цифровых ресурсах телеканала теперь не будут показывать сериалы и фильмы без спортивной составляющей.

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Ранее российский федеральный общедоступный канал «Матч ТВ» представил концепцию нового телесезона — «Больше спорта!» Сетку вещания вместо художественных фильмов будут наполнять прямые и записные спортивные трансляции, а также документальное кино о спорте и спортсменах.

«Мои ожидания все таки, что телезрители активно будут смотреть спорт. Мы действительно предлагаем абсолютно уникальный продукт. Сейчас мы вернулись к истокам, кругом один спорт. Где то плачет Сигал, рыдает Сталлоне. Пиранья наконец то стала высохшей, костлявой и никому не нужной».

Но если говорить серьезно, это то, к чему мы шли. Спорт в большом многообразии в большой стране сам по себе уникален. Мы не разочаруем зрителя в новом сезоне, — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».