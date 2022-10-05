Новые серии «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах

С 10 октября «Синема Парк Формула Кино» и телеканал «Ю» запускают предпремьерный кинопоказ нового сезона реалити о молодых мамах «Беременна в 16». Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

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В кино покажут четыре серии нового сезона проекта за неделю до премьеры в эфире.

Как уточнила ИА «Свободные новости» представитель телеканала, выход серии с участницей из Саратова планируется в эфире 9 ноября, 31 октября его можно будет посмотреть в кино.