Серьезный разговор: подборка общественно-политических ТВ-шоу

Ток-шоу на общественно-политические темы до сих пор остаются актуальными для телезрителей разных возрастов. Мы собрали самые популярные программы, которые поднимают серьёзные темы.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Москва. Кремль. Путин

Видео дня

“Москва. Кремль. Путин” https://www.ivi.ru/tvshows/moskva-kreml-putin – это эксклюзивный проект телеканала "Россия-1", ведущий своеобразную хронику общественной и политической жизни президента России. Выходит по воскресеньям в десять вечера. Зрители увидят, как глава государства проводит встречи, принимает решения, влияющие на судьбу страны, посещает разные страны с официальным визитом. В программе показывают внутреннюю "кухню" Кремля, рассказывают, что происходит в коридорах власти, берут эксклюзивные интервью у политической элиты. Ведут программу Владимир Соловьёв и Павел Зарубин.

Вечер с Владимиром Соловьёвым

Ток-шоу Владимира Соловьёва выходит ежедневно, кроме субботы, по вечерам на канале "Россия-1". Зритель программы “Вечер с Владимиром Соловьёвым” https://www.ivi.ru/tvshows/vecher-s-vladimirom-solovevym — умный, неравнодушный человек, которому небезразлична судьба страны. Важные темы обсуждаются в нескольких форматах, главные из которых: интервью тет-а-тет и круглый стол. Предметом разговора становится любая острая тема, волнующее общество на данный момент времени, или событие, способное повлиять на общественно-политическую жизнь страны. К обсуждению приглашаются эксперты, политики и лица, принимающие решения.

Время покажет

Ток-шоу Первого канала о том, что беспокоит каждого жителя России. Актуальная информационная повестка обсуждается экспертами в областях, соответствующих теме беседы, в прямом эфире. Экономисты, социологи, политологи и политики — все они анализируют происходящее, делая прогнозы о возможном будущем своей страны и мира в целом. Темами передачи становятся: внешняя и внутренняя политика, взаимодействие власти и народа, поддержка малого бизнеса и актуальные информационные события.

Право знать

Ток-шоу выходит на ТВЦ. Это флагманская передача канала. Темой выпуска становится самый актуальный инфоповод недели. Герой шоу — эксперт, лучше всех знающий проблему. Он-то и будет отвечать на вопросы приглашённых главредов ведущих СМИ, которые постараются "выудить" из героя всё, что хотят знать зрители. Беседа в ток-шоу — это почти живая субстанция, которая простой никогда не получается, поскольку любой разговор на общественно-политические темы всегда выходит острый и очень эмоциональный.