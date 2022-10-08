Тарасова продолжит участие в съемках шоу "Ледниковый период"

Самочувствие заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой улучшилось, она продолжит участие в съемках шоу "Ледниковый период". Об этом Тарасова сообщила ТАСС в субботу.
В четверг источник сообщил ТАСС, что Тарасова пропустила съемки шоу из-за плохого самочувствия.
"Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съемках шоу участие продолжу", - сказала Тарасова.
Тарасовой 75 лет, в последние годы она регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале. Тарасова входит в жюри телешоу "Ледниковый период".