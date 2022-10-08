Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Тарасова продолжит участие в съемках шоу "Ледниковый период"

ТАССиещё 3

Самочувствие заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой улучшилось, она продолжит участие в съемках шоу "Ледниковый период". Об этом Тарасова сообщила ТАСС в субботу.

Тарасова продолжит участие в съемках шоу "Ледниковый период"
Фото: ТАССТАСС

В четверг источник сообщил ТАСС, что Тарасова пропустила съемки шоу из-за плохого самочувствия.

"Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съемках шоу участие продолжу", - сказала Тарасова.

Тарасовой 75 лет, в последние годы она регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале. Тарасова входит в жюри телешоу "Ледниковый период".

ТВ,Татьяна Тарасова,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители