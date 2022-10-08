На Первый канал возвращается телешоу «Жизнь других»

Новые выпуски шоу не выходили с начала февраля. Но, по всей видимости, что-то изменилось. Бадоева в этой программе посещает разные страны, в которых ходит в гости к местным жителям, чтобы выяснить у них все о традициях, кухне и других интересных вещах.