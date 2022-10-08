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1 час назад

На Первый канал возвращается телешоу «Жизнь других»

FBM.ruиещё 1

Телеведущая Жанна Бадоева сообщила, что на Первый канал возвращается популярное шоу «Жизнь других», анонсировав новый выпуск программы на своем YouTube-канале.

На Первый канал возвращается телешоу «Жизнь других»
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам Бадоевой, в новом выпуске можно будет узнать о жизни мексиканского города Канкун.

По предварительным данным, в эфире Первого канала программа «Жизнь других» будет показана 9 октября в 10:15 мск.

Новые выпуски шоу не выходили с начала февраля. Но, по всей видимости, что-то изменилось. Бадоева в этой программе посещает разные страны, в которых ходит в гости к местным жителям, чтобы выяснить у них все о традициях, кухне и других интересных вещах.

ТВ,Жанна Бадоева,Первый канал,
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