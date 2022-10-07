Люся Чеботина "ждала поцелуя" Галич и Батрутдинова на телешоу

Певица Люся Чеботина в разговоре с «Вокруг-ТВ» пожаловалась, что члены жюри шоу «Аватар» Ида Галич и Тимур Батрутдинов не поцеловались после ее поражения в проекте.
«Я ждала поцелуй Иды Галич и Тимура Батрутдинова. Ида сказала, что если под аватаром Мэри Поппинс скрывается Люся Чеботина, они с Тимуром поцелуются. Почему не было поцелуя, я не знаю», — высказалась Чеботина.
Певицу раскрыли в последнем выпуске телешоу, она скрывалась под аватаром Мэри Поппинс. Чеботина спела песню Нюши «Вой на луну» и судьи сошлись во мнении, что за маской сказочного персонажа находится именно исполнительница хита «Солнце Монако».