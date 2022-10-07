Люся Чеботина "ждала поцелуя" Галич и Батрутдинова на телешоу

«Я ждала поцелуй Иды Галич и Тимура Батрутдинова. Ида сказала, что если под аватаром Мэри Поппинс скрывается Люся Чеботина, они с Тимуром поцелуются. Почему не было поцелуя, я не знаю», — высказалась Чеботина.