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1 час назад

Люся Чеботина призналась, что "ждала поцелуя" Галич и Батрутдинова на телешоу

Газета.Ru

Певица Люся Чеботина в разговоре с «Вокруг-ТВ» пожаловалась, что члены жюри шоу «Аватар» Ида Галич и Тимур Батрутдинов не поцеловались после ее поражения в проекте.

Люся Чеботина "ждала поцелуя" Галич и Батрутдинова на телешоу
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Я ждала поцелуй Иды Галич и Тимура Батрутдинова. Ида сказала, что если под аватаром Мэри Поппинс скрывается Люся Чеботина, они с Тимуром поцелуются. Почему не было поцелуя, я не знаю», — высказалась Чеботина.

Певицу раскрыли в последнем выпуске телешоу, она скрывалась под аватаром Мэри Поппинс. Чеботина спела песню Нюши «Вой на луну» и судьи сошлись во мнении, что за маской сказочного персонажа находится именно исполнительница хита «Солнце Монако».

ТВ,Аватар,Ида Галич,Тимур Батрутдинов,
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