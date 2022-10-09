Королева высказалась о коллеге по сериалу «Сваты» Железняк

Звезды сериала «Сваты», актрисы Олеся Железняк и Инна Королева порадовали поклонников теплыми отношениями. О крепкой дружбе с коллегой одна из артисток напомнила в соцсетях.
Королева рассказала, что побывала на театральной постановке с участием Железняк. После спектакля артистка призналась коллеге в любви.
«Я тебя люблю очень. Мы любим друг друга, поэтому мы вместе. Была сегодня у Олеськи на спектакле. Вся в цветах. Премьера была», – сообщила Королева.
Подписчиков обрадовало теплое общение артисток за сценой. Королева поблагодарила подругу за успешную премьеру. Звездам удалось сохранить хорошие отношения в отличие от других актеров сериала «Сваты», конфликтующих из-за политических взглядов.