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2 часа назад

Инна Королева тепло отозвалась о коллеге по сериалу «Сваты» Олесе Железняк

Слово и Делоиещё 1

Звезды сериала «Сваты», актрисы Олеся Железняк и Инна Королева порадовали поклонников теплыми отношениями. О крепкой дружбе с коллегой одна из артисток напомнила в соцсетях.

Королева высказалась о коллеге по сериалу «Сваты» Железняк
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Королева рассказала, что побывала на театральной постановке с участием Железняк. После спектакля артистка призналась коллеге в любви.

«Я тебя люблю очень. Мы любим друг друга, поэтому мы вместе. Была сегодня у Олеськи на спектакле. Вся в цветах. Премьера была», – сообщила Королева.

Подписчиков обрадовало теплое общение артисток за сценой. Королева поблагодарила подругу за успешную премьеру. Звездам удалось сохранить хорошие отношения в отличие от других актеров сериала «Сваты», конфликтующих из-за политических взглядов.

ТВ,Олеся Железняк,Инна Королева,
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