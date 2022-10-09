Жюри шоу «Маска.Танцы» удивились номерам участников

Звездные судьи нового проекта «Маска. Танцы» на телеканале СТС оценили номера участников, но не стали раскрывать их личности.

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Первый выпуск танцевальной передачи завершился, и члены жюри увидели дебютные выступления артистов. По аналогии с популярным шоу «Маска» на телеканале НТВ звезды шоу-бизнеса переоделись в большие костюмы разных персонажей, но поразили зрителей не своим голосом, а танцами.

Судьями проекта стали актеры Егор Дружинин, Сергей Светлаков, Мария Горбань, а также музыканты Тимур Родригез и Клава Кока. В конце шоу они решили не раскрывать личности участников, но успели выдвинуть свои версии, кто может скрываться под масками.

Так, в длинноногой Сове Горбань увидела танцовщицу Анастасию Волочкову, хотя большинство ее коллег и не согласились с ней. Некоторые артисты удивили жюри своими номерами. Например, Дружинин высоко оценил танцевальные навыки Попкорна.

«С танцевальной точки зрения это для меня чуть ли не самый лучший номер за сегодня, при том, что я понимаю, что он не насыщенным танцем», — отметил он.