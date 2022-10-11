Крылов рассказал о ЧП на съемках программы "Непутевые заметки"

Телеведущий Дмитрий Крылов в беседе с kp.ru поделился подробностями произошедшего инцидента во время съемок программы «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым».

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Три самолета со съемочной группой пролетали над водой, в результате чего один из них задел воду и перевернулся.

«Там было три самолета, и в двух находились наши операторы. А в том злополучном самолете наших не было», — объяснил Крылов.

По словам телеведущего, никто не пострадал в результате аварии.

По словам шоумена, съемки программы проходили в Калининграде. Один из операторов заснял на видео, как самолет попал в воду.