Крылов рассказал о ЧП на съемках программы "Непутевые заметки"

Телеведущий Дмитрий Крылов в беседе с kp.ru поделился подробностями произошедшего инцидента во время съемок программы «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым».
Три самолета со съемочной группой пролетали над водой, в результате чего один из них задел воду и перевернулся.
«Там было три самолета, и в двух находились наши операторы. А в том злополучном самолете наших не было», — объяснил Крылов.
По словам телеведущего, никто не пострадал в результате аварии.
По словам шоумена, съемки программы проходили в Калининграде. Один из операторов заснял на видео, как самолет попал в воду.
«Там сразу людям пришли на помощь рыбаки — вытащили этих несчастных из воды. Все обошлось — кроме потери самолета», — уточнил Крылов.