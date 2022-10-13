Каким будет телевидение будущего

Во второй половине XX века писатели и режиссеры пытались угадать, каким будет мир телевидения будущего. В многочисленных антиутопиях программы телеканалов XXI века составлены из жестоких развлекательных шоу, длящихся по несколько дней. С их помощью простых жителей отвлекают от нищеты и сумрака, в котором они обитают. Самый яркий пример — бестселлер Стивена Кинга «Бегущий человек» и его вольная экранизация с Арнольдом Шварценеггером. «Лента.ру» выяснила, как на самом деле меняется телевидение и какими будут рейтинговые программы в будущем.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Netflix заставил телевидение меняться

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Уже в самом ближайшем будущем телевидение практически полностью переедет в интернет. Зрители через пару десятилетий будут иметь возможность не только выбирать любые программы, которые они хотят посмотреть, из сотен предложенных вариантов. Шлемы виртуальной реальности или гаджеты, которые придут им на смену, позволят им незримо присутствовать на шоу. Это присутствие будет интерактивным: телезрители смогут задавать вопросы и принимать участие в дискуссиях. Изменится и подход к трансляции экшн-программ. Люди смогут голосовать за победителей и выбирать любые углы обзора.

И хотя прогнозы из «Бегущего человека» не сбудутся на все сто процентов, телезрители в какой-то момент, действительно, соединятся с телеконтентом и смогут самостоятельно определять ход развития событий в передачах.

Катализатором этих перемен, по мнению аналитиков компании Deloitte, стал технологический прорыв последних десятилетий, который спровоцировал развитие цифровых платформ.

«Традиционные медиаконцепции ушли в прошлое, вся индустрия претерпевает фундаментальные изменения: стриминговые сервисы перестали быть просто платформами для потребления фильмов и телепрограмм, теперь они инвестируют в производство и лицензирование собственного контента, успешного на мировом уровне», — отмечают исследователи Deloitte.

Другим убийцей традиционного ТВ стала возможность смотреть телепередачи не в тот момент, когда их показывают на Первом канале или Fox TV, а вообще в любую минуту, удобную зрителю. В современном мире с его ускоренным по сравнению с предыдущими эпохами темпом жизни это стало причиной повышения требований к качеству программ: люди не хотят тратить свободное время на плохие передачи.

Рекламы станет меньше

Аналитики видят три главных тренда, которые изменят телевидение и наиболее кассовые и зрелищные продукты. Первый из них — та самая свобода выбора, которую раньше давало кабельное ТВ. Теперь ему на смену пришли Netflix и YouTube. Конкуренция между стриминговыми сервисами будет становиться все более жесткой. Рынок отреагирует на это укрупнением вещательных корпораций, внутри которых будут работать прежде независимые компании.

Это согласуется с другим трендом — снижением количества рекламы на ТВ. Она будет практически не нужна из-за того, что формирующим собственное «телевидение предпочтений» зрителям в любом случае придется тратиться на подписку. Уже сейчас плату за доступ к расширенному набору видео берут не только ключевые стриминговые сервисы (например, «Кинопоиск» и Okko), но даже и телеканалы (пакет «Матч ТВ»).

Подписка не только в разы снизит объем рекламы, которую придется смотреть зрителям, но и ускорит переход человечества к новой коммуникативной модели: все общение с внешним миром будет строиться через приложения. Такая система будет иметь и другие плюсы для пользователей: они смогут платить только за то, что им действительно интересно.

Третий тренд — упомянутое повышение интерактивности — связывают с развитием технологии виртуальной реальности (VR). По мнению экспертов, к 2030 году некоторую часть традиционных телевизионных экранов заменят различные девайсы с использованием VR-очков и гарнитур. Такие разработки уже есть у Google и Samsung. Более того, в ближайшее десятилетие все телевизоры, скорее всего, станут смарт-телевизорами, то есть превратятся из коробки с динамиком в мощное подключенное к интернету устройство, с помощью которого можно смотреть что угодно, кроме телеканалов в их традиционном понимании.

Контент будет зависеть от того, кто его смотрит

В Deloitte верят, что все эти перемены приведут к тому, что в распоряжении телекомпаний и стриминговых сервисов будет все больше персональных данных их подписчиков. Это позволит адаптировать рекламу к новым форматам и сделать ее персонализированной.

При этом корпорации будущего станут еще более могущественными, чем их современные аналоги: чем большими объемами данных обладает компания, тем она влиятельнее. Так кнопки на пульте станут транснациональными брендами

«Данные помогут создавать интеллектуальный контент, на сам процесс создания которого влияет то, кто будет его потребителем. Смарт-контент меняется в зависимости от того, кто вы и каковы ваши пользовательские предпочтения. Алгоритмы, которые учитывают огромное количество точек сбора данных, будут определять, кто что видит и кому какой контент положен, что создаст уникальный интерактивный эффект для каждого зрителя», — описывал телевидение будущего в своей статье для Forbes футуролог Блейк Морган (Blake Morgan).

Netflix уже экспериментировал с интерактивным контентом, в том числе в одном из эпизодов популярного сериала «Черное зеркало» выбор пользователей влиял на развитие диалогов и сюжета. Подобные эксперименты проводили и другие гиганты. В больших телешоу это также станет возможным: каждый зритель будет видеть свой участок многомерного шоу. Однако это новшество вряд ли коснется разговорных программ: в разные годы различные эксперты предрекали полное исчезновение жанра в том случае, если он не сможет перестроиться.