Названы имена участников третьего сезона шоу «Суперстар!»

Авторы музыкального проекта «Суперстар!» назвали имена участников третьего сезона шоу. Ведущими проекта вновь выступят Вадим Такменев и популярная исполнительница Лолита Милявская.
«Для моих коллег этот проект — потрясающая возможность вернуться в строй. У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена — это жизнь», – отметила Лолита в комментарии на телеканале НТВ.
За победу в новом сезоне проекта будут бороться Роксана Бабаян,Катя Лель, Рома Жуков, Сергей Чумаков, Ольга Зарубина, Алена Иванцова, ВячеславМалежик и Ирина Салтыкова.
Каждую неделю дин из участников шоу будет выбывать согласно решению жюри. Напомним, в прошлых сезонах «Суперстар!» на сцене появились Богдан Титомир, Ирина Шведова, Шура, Виктор Салтыков и другие.