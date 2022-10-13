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2 часа назад

Названы имена участников третьего сезона шоу «Суперстар!»

Слово и Дело

Авторы музыкального проекта «Суперстар!» назвали имена участников третьего сезона шоу. Ведущими проекта вновь выступят Вадим Такменев и популярная исполнительница Лолита Милявская.

Названы имена участников третьего сезона шоу «Суперстар!»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Для моих коллег этот проект — потрясающая возможность вернуться в строй. У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена — это жизнь», – отметила Лолита в комментарии на телеканале НТВ.

За победу в новом сезоне проекта будут бороться Роксана Бабаян,Катя Лель, Рома Жуков, Сергей Чумаков, Ольга Зарубина, Алена Иванцова, ВячеславМалежик и Ирина Салтыкова.

Каждую неделю дин из участников шоу будет выбывать согласно решению жюри. Напомним, в прошлых сезонах «Суперстар!» на сцене появились Богдан Титомир, Ирина Шведова, Шура, Виктор Салтыков и другие.

ТВ,Ольга Зарубина,Виктор Салтыков,Богдан Титомир,Сергей Чумаков,Вадим Такменев,Ирина Салтыкова,Роксана Бабаян,Ирина Шведова,Лолита Милявская,Катя Лель,
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