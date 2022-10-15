Почему Гуревича в «Сто к одному» заменил Акопов

«Сто к одному» - это передача-долгожитель. Незамысловатая, но захватывающая телевикторина выходит с 1995 года. Она меняла телеканалы - НТВ на МТК, ТВ-Центр на «Россию-1», где и поселилась окончательно, но никогда не меняла ведущего. Им всегда был Александр Гуревич - обаятельный и юморной. В начале марта этого года он заявил, что на сложившемся новостном фоне не может больше заниматься развлекательным контентом. Не до шуток ему. И ушел. Но телевикторина все равно появлялась в эфире с его участием - показывали архивные выпуски и те, что записывали впрок.

Фото: Мир новостей Мир новостей

К началу нового телесезона остро встал вопрос новых съемок. Но кто же будет ведущим вместо Гуревича? Выбрали Александра Акопова.

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Что о нем известно? Он еще в дремучем 1988 году создал компанию «Игротехника» - одну из первых негосударственных компаний, занимавшихся производством телевизионных программ и рекламных материалов. В 1996-м возглавил продюсерский центр ВГТРК. Принимал участие в запуске таких известных передач, как «Аншлаг», «Моя семья», и многих других. Также продюсировал сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Закрытая школа». С 1997 по 2002 год занимал пост гендиректора канала «Россия-1». Является основателем и руководителем кинокомпании «Амедиа», а также президентом фонда Академии российского телевидения. В общем, большой человек: очень опытный, заслуженный. Но все-таки никогда ничего не вел! Всегда выступал в качестве медиаменеджнера и продюсера. Почему же новым лицом «Сто к одному» сделали именно его?