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1 час назад

Зрители недовольны новым ведущим «Сто к одному»: «Печальное зрелище. Акопов не умеет вести…»

Popcake.tv

Весной этого года ведущий шоу «Сто к одному» Александр Гуревич выступил с громким заявлением. Мужчина заявила, что у него нет никакого желания вести развлекательную передачу в такое тяжело для страны время. Гуревич также обратился к участникам шоу, попросив их отказаться от съемок.

Зрители недовольны новым ведущим «Сто к одному»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Несколько месяцев передача выходила в эфир. И как оказалось, эти эпизоды были сняты еще до начала специальной операции. От съемок новых серий Александр Гуревич отказался. Поклонники долго думали, что же будет дальше с шоу. И на днях продюсеры «Сто к одному» заявили, что теперь у передачи новый телеведущий. Им стал Александр Акопов — известный теле- и кинопродюсер, экс-глава продюсерского центра. Сегодня в эфир вышла первая передача, записанная с ним. И зрители полностью раскритиковали его работу. Поклонники шоу искренне не понимают, зачем продюсеры взяли Акопова без опыта телеведущим. Многие также отмечали, что передача потеряла свой шарм.

«Ставить на эту программу человека без опыта работы на экране — это автоматически убийство для обеих сторон», «Посмотрел с Акоповым сегодня «СТО К ОДНОМУ» …Больше это шоу не для меня», «Печальное зрелище», «Новый ведущий не умеет вести передачу, у него нет запаса слов, нет харизмы, умора», « Посмотрел передачу сто к одному с новым ведущим Акоповым, ужасно, с Гуревичем ни в какое сравнение», – возмущаются зрители.

ТВ,Александр Акопов,Александр Гуревич,
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