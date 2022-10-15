Зрители недовольны новым ведущим «Сто к одному»

Весной этого года ведущий шоу «Сто к одному» Александр Гуревич выступил с громким заявлением. Мужчина заявила, что у него нет никакого желания вести развлекательную передачу в такое тяжело для страны время. Гуревич также обратился к участникам шоу, попросив их отказаться от съемок.

Несколько месяцев передача выходила в эфир. И как оказалось, эти эпизоды были сняты еще до начала специальной операции. От съемок новых серий Александр Гуревич отказался. Поклонники долго думали, что же будет дальше с шоу. И на днях продюсеры «Сто к одному» заявили, что теперь у передачи новый телеведущий. Им стал Александр Акопов — известный теле- и кинопродюсер, экс-глава продюсерского центра. Сегодня в эфир вышла первая передача, записанная с ним. И зрители полностью раскритиковали его работу. Поклонники шоу искренне не понимают, зачем продюсеры взяли Акопова без опыта телеведущим. Многие также отмечали, что передача потеряла свой шарм.